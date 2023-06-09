ВСУ нанесли удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке

Одну ракету удалось сбить

Детская база отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска, судя по всему, использовали британские ракеты Storm Shadow.

Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. По его данным, подразделения ПВО сбили одну из ракет. Еще две, к сожалению, упали на территорию базы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Арабатской стрелке в Херсонской области организован пункт временного размещения для эвакуированных с затопленных территорий. Планируют разместить в ПВР до 300 человек. Эвакуированных жителей также размещают в Геническе и Скадовске.

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