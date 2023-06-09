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ВСУ нанесли удар по детской базе отдыха на Арабатской стрелке

16:43
  • пятница
  • 09 июня 2023

Одну ракету удалось сбить

Детская база отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские войска, судя по всему, использовали британские ракеты Storm Shadow.

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Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. По его данным, подразделения ПВО сбили одну из ракет. Еще две, к сожалению, упали на территорию базы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Арабатской стрелке в Херсонской области организован пункт временного размещения для эвакуированных с затопленных территорий. Планируют разместить в ПВР до 300 человек. Эвакуированных жителей также размещают в Геническе и Скадовске.

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