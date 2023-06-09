Женщина или британец: кто может стать новым генсеком НАТО

США, кажется, свой выбор уже сделали

НАТО скоро сменит генсека - до саммита в Вильнюсе всего ничего, чуть больше месяца. А потому в Вашингтоне уже полным ходом идут смотрины. На неделе с Байденом встретилась одна из кандидатов, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в четверг лоббировать свою кандидатуру, Бена Уоллеса, прилетел британский премьер Риши Сунак. Должность главы альянса далеко не такая декоративная, как принято думать, хотя она и казалась таковой, особенно в последние годы, при Столтенберге. А потому борьба за это место идёт очень серьезная. И главное, предлагаемые фигуры все время меняются.

В НАТО – альянсе испуганных и обиженных стран – как всегда царит потрясающее взаимопонимание: готовясь к выборам 14-го генсека, члены организации, особо жаждущие власти, развязали грязные подковёрные игры, чтобы выторговать у Вашингтона пост генерального секретаря. И, как утверждают западные эксперты, выборы главнокомандующего НАТО - это самые непрозрачные выборы из всех существующих, потому что зависят не от голосов, а от договорённостей.

"Как в Ватикане при избрании Папы Римского из трубы не валит белый дым, но на саммите НАТО лишь формально утверждается и публично объявляется кандидатура нового генсека альянса", - говорит Джейми Ши, бывший пресс-секретарь НАТО.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поехал в Вашингтон уговаривать Байдена поддержать кандидатуру Бена Уоллеса по двум причинам. Первая личная – чтобы избавиться от конкурента, потому что лишь из-за самоотвода Бен Уоллес не занял пост премьер-министра, а вторая причина, как обычно это бывает с Британией, касается исключительно амбиций.

"Для стран формально независимых, входящих в американскую империю, это достаточно серьёзный статусный момент – наличие своих людей в руководящих структурах. Британия здесь абсолютно не исключение, потому что имея достаточно серьёзный потенциал, тем не менее, эта страна подчинена Соединённым Штатам. Играет по правилам, выработанным соединёнными Штатами", - объясняет Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Формально Бен Уоллес – идеально подходит на должность генсека НАТО. Во-первых, он не случайно попал на пост министра обороны – Уоллес настоящий военный, начал карьеру курсантом в Королевской военной академии, потом был командиром взвода, роты. Служил в Германии, на Кипре, в Центральной Америке и Северной Ирландии, где получил ранение. В 1998 году в звании капитана оставил военную службу и начал делать политическую карьеру, причём стремительно: за 17 лет из депутата регионального парламента превратился в государственного министра по вопросам безопасности, а ещё через 3 года получил должность министра обороны. И на своём нынешнем месте идеально отрабатывает повестку Вашингтона: яростно ненавидит Россию и выжимает из Британии последние фунты для спонсирования украинского режима.

"Я бы сказал, Бен Уоллес делает фантастическую работу, он отличный министр обороны. Я думаю, Бен пользуется большим уважением среди коллег во всех странах, особенно за ту роль, которую он сыграл в поддержке Украины. И Великобритания всегда была одним из ведущих доноров НАТО", - говорит Риши Сунак, премьер-министр Великобритании.

Но сколько бы британский премьер низко не кланялся Америке, ему не стоит забывать и о других членах НАТО. Выяснилось, что бывшие союзники Британии по Евросоюзу не готовы простить королевству бегство из ЕС. В общем, считают, что не для того прощались, чтобы Великобритания вернулась к ним в статусе руководителя, пусть и условного. По крайне мере, президент Франции обещал блокировать любую кандидатуру от Британии на пост генсека НАТО.

"У Британии очень непростые отношения со странами континентальной Европы: ещё начиная с Brexit, да, собственно, и до него, особенно с Францией. Не просты отношения и с Германией. Конечно, странам континентальной Европы такое назначение будет казаться ненужным, неправильным, несвоевременным", - рассуждает Шаповалов.

Так же, если верить утечкам, большинство членов НАТО не хотят пускать на место генсека представители Турции и Румынии. Обе страны выбиваются из курса альянса. Анкара отказывается принимать в НАТО Швецию, а Бухарест и вовсе планирует выйти из организации – румынские парламентарии считают, что в планы их страны не входит война с Россией, к которой коллективный Запад, кажется, готовится. Зато Польша прямо сейчас проявляет себя как никогда активно и уже заявила, что страны восточного фланга НАТО собираются выдвинуть на пост генерального секретаря альянса – своего, совместного кандидата. Имя держится в тайне, польский премьер Матеуш Моравецкий лишь напомнил, что Варшава имеет право на голос, причём он обязательно должен быть услышан.

"Америка и Польша незаменимы друг для друга. Польша является связующим звеном в трансатлантической политике Вашингтона. Европа сегодня как никогда нуждается в польско-американских связях. И мы являемся одним из лидеров стран НАТО по объёму выделяемых средств на нужды армии", - уверенно заявляет он.

Ну а пока лидеры стран заискивают, торгуются и шантажируют Вашингтон, западные эксперты сходятся во мнении, что новым генсеком НАТО, скорее всего, выберут женщину с мужским характером, при этом обязательно русофобку и с большим политическим багажом, чтобы эффективно выбивала из уклонистов членские взносы в альянс.

"Существует множество различных факторов, которые затрудняют выполнение обязанностей генсека НАТО, поэтому аналитикам со стороны трудно угадать, кто бы это мог быть. Потому что нет ни одного очевидного кандидата на эту роль", - говорит Дэвид Данн, профессор Бирмингемского университета, Великобритания.

По слухам, глава Еврокомиссии, в прошлом гинеколог Урсула фон дер Ляйен уже отказалась от должности руководителя НАТО, потому что сейчас ей грозит тюремный срок за коррупционные махинации с вакциной во время пандемии. Европейская прокуратура уже ведёт расследование. Так что у премьер-министра Эстонии теперь больше шансов на победу. Кая Каллас уже даже получила прозвище "Новая железная леди" за позицию по отношению к России. Это именно она заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право.

"У неё очень серьёзные шансы, потому что она представляет самое карликовое государство в НАТО. Для американцев предпочтительнее представители карликовых европейских государств, которые в полной мере будут выполнять их волю", - полагает Владимир Шаповалов.

Еще один удобный кандидат – Дания, страна с населением хоть и меньше 6 миллионов человек, но зато активно втягивается в украинский конфликт: отправляет Киеву и миллиарды долларов, и военную технику. А на вопросы журналистов, откуда у правительства Дании деньги, руководство страны не отвечает. Ну и на встрече с Байденом Метте Фредериксен разговаривала, будто она уже генсек НАТО.

"Дания, конечно, продолжит решительную поддержку Украины. Но я с нетерпением жду возможности еще теснее сотрудничать с вами в области обороны и безопасности", - заявила она.

Но Байден, кажется, уже определился с фаворитом. 8 июня на совместной конференции с британским премьером он признался, что готов одобрить кандидатуру Бена Уоллеса на пост генсека НАТО.

"Может быть. Посмотрим. Нам нужно добиться консенсуса в НАТО, чтобы это произошло. Их кандидат – очень квалифицированный человек", - заявил американский президент.

Если же Байден заставит остальных членов альянса проголосовать именно за Бена Уоллеса, тогда Британия возглавит НАТО аж в 4-й раз. И этот факт станет не только политическим рекордом, но и явно напомнит европейцам, кто в их доме хозяин.

Вера Щирова, "В центре событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"