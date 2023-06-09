"За чашкой кофе или игрой в гольф": как тайные сообщества вершат судьбы мира

Попасть в этот круг простым людям практически невозможно

В начале июня главы 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в Сингапуре. Одной из основных тем обсуждения был конфликт на Украине. Одной, но не единственной. Дело в том, что подобные встречи проводятся каждый год, организует их правительство Сингапура в рамках конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", и являются эти встречи важнейшим элементом международной теневой повестки дня, способствуя более глубокому пониманию намерений и конечных результатов. Проще говоря, когда формальная, открытая дипломатия затруднена, подобные негласные встречи позволяют общаться и находить точки соприкосновения. Например, на этой среди прочих были представители разведок США и Китая. И тон их беседы, как сообщают источники, был в ключе сотрудничества, а не конфронтации.

Шпионы со всего мира собирались в Сингапуре и раньше, но только в этом году скупая информация о встрече просочилась в прессу. Настолько скупая, что даже не было полного списка всех участников. Из персон, которые точно присутствовали на переговорах, журналисты отметили директора Национальной разведки США Аврил Хейнс. Это структура, о которой в СМИ говорят куда реже, чем, например, о ФБР или АНБ. Но по факту, Хейнс курирует все специальные службы Соединенных Штатов, ей подчиняется даже руководитель ЦРУ.

"Абсолютно важно, даже когда существует недоверие, и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, пытаться проработать проблемы и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также попытаться справиться с возможной эскалацией", - говорит Хейнс.



Представителем фактических противников на встрече был неназванный высокопоставленный сотрудник китайской разведки. Это особенно знаково на фоне более чем прохладных отношений двух стран в других сферах. За несколько дней до встречи в Сингапуре Пекин отказал Вашингтону в переговорах между министрами обороны двух стран.

"Обсуждается, прежде всего, уровень угроз террористических, угроз военных и договариваются об обмене информацией. Весьма показательно, что даже в этой сложной ситуации, когда многие страны, мягко говоря, недолюбливают друг друга, в том числе, прежде всего, Китай и США, обмен информацией несекретной, но, тем не менее, конфиденциальной постоянно идет. Кроме того, спецслужбы четко определяют, что есть уровень угроз, которые не зависит от взаимоотношений стран. Это, прежде всего, терроризм, это все, что связано с наркотрафиком и системой его обеспечения и противостояния, это кибербезопасность", - рассуждает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

По словам анонимных участников встречи, в Сингапуре также присутствовал Самант Гоэл, глава отдела исследований и анализа разведуправления Индии. Это еще одно подтверждение, что руководители спецслужб разных стран могут находить общий язык, даже когда дипломаты почти перестали это делать. В данном случае речь о индийско-китайских отношениях, которые остаются напряженными не одно десятилетие.

"Даже в условиях ухудшения отношений, это было раньше и сейчас, спецслужбы продолжают взаимодействовать друг с другом. И пока они взаимодействуют, есть какая-то надежда на принятие трезвого решения относительно целого ряда ситуаций", - рассуждает Маслов.

Российские спецслужбы на форуме не присутствовали. Впрочем, возможностей для общения, как с союзниками, так и с противниками, у них достаточно. В прошлом году директор СВР Сергей Нарышкин встречался в Турции с главой ЦРУ, с китайскими коллегами каналы связи работают постоянно. Что до других западных спецслужб, то контактировать с ними нет особой необходимости из-за их тотальной зависимости от старших американских товарищей. Примечательно, что во время форума в Сингапуре там же, только на площадке "Диалога Шангри-Ла" присутствовал и украинский делегат. Однако его на встречу руководителей спецслужб не пустили.

"Украине просто показали ее место. А зачем нужен представитель украинской разведки на разговоре руководителей разведок? Там взрослые люди разговаривают. Детсадовцы должны сидеть в детском садике. Украинская разведка во многом эманация разведки американской. Зачем свою фотографию на совещание приглашать?" – иронизирует Дмитрий Журавлев, руководитель Института региональных проблем.

К тому же в кулуарах американские и британские разведчики могли обсуждать будущее украинской верхушки, которое бы демотивировало обитателей бункеров под Банковой улицей в Киеве. Да и особенность подобных элитарных клубов в том, что доступ в них имеют лишь самые влиятельные люди. Иногда даже более влиятельные, чем руководители национальных разведок. Например, члены Бильдербергской группы. Такое название группа получила из-за одноименного отеля в голландском Остербеке, где прошла первая встреча в 1954 году. В Бильдербергскую группу входит около четырехсот человек. Все они – влиятельные политики, ученые и бизнесмены. Полный список неизвестен, но постоянные участники встреч – бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и экс-президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. По мнению некоторых экспертов, на заседаниях группы решаются важные политические и экономические вопросы западного мира. Встречи всегда проходят в режиме секретности и о них узнают уже постфактум.

"Кулуарная работа ведется. Аристократические семьи существуют в реальности. Они не совпадают с тем набором, который нам демонстрируют, но они существуют. Они за штурвалом, им не нужно контролировать, правильно ли ходят поршни в моторе. Они, если будут говорить, то будут говорить крупным бизнесменам, первым лицам спецслужб, крупным чиновникам. И то, потому что они, в отличие от политиков, несменяемые. Есть некий круг лиц, с которыми говорит вот эта финансовая элита", - рассуждает Дмитрий Журавлев.



Не отстают от старших товарищей и британцы. На острове два с половиной века существует Буллингдонская группа. Она появилась в 1780 году в университете Оксфорда в качестве охотничьего и крикетного клуба, но из-за обилия сильных мира сего в его рядах клуб начали подозревать в том, что он представляет собой "тайное правительство" Соединенного Королевства. Некоторые из участников клуба известны публике – это бывшие премьеры Джонсон и Кэмерон, и другие видные политики. Со временем из лесов и крокетных полей общение переместилось в сигарные комнаты элитных особняков. Встречи проходят не только в Британии, но и в США.

"За чашкой кофе, за бутылкой виски люди мило общаются. Выясняют отношения друг с другом. Зачем нам тут официальные лица, лишний шум. Эти контакты тоже были и будут, но они ведутся более мягко. Для этого существует какой-нибудь клуб в Вашингтоне, где народ играет в гольф. И в свободное от гольфа время решает свои задачи. Глава ЦРУ и крупнейшие бизнесмены Америки в этот клуб входят", - говорит Журавлев.



На Западе к такому положению вещей привыкли, и обыватели там делятся на две группы: тех, кто ненавидит влиятельные тайные общества, и тех, кто мечтает в них оказаться. Впрочем, среди последних крайне мало счастливчиков, сумевших прорваться в высший свет. В основном места наследуют по праву рождения или получают после занятия высокой должности. О справедливости, как часто бывает на Западе, речи не идет. Впрочем, такие нюансы, как и мнение серого большинства, не волнуют участников элитных клубов по интересам. Тем более, когда это не только наследники богатых семей, но и главы разведок, которые вершат судьбы западного мира.

Денис Большаков, "В центре событий".

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