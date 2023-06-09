Китай начал бурить скважину глубиной 11 км. Планы Пекина настораживают

Специалистов спрашивают, точно ли стоит это делать сейчас?

Китай на неделе объявил, что начал бурить шахту, которая может стать одной из самых глубоких в мире. Цель - изучить внутреннюю структуру и эволюцию Земли, и собрать данные для геолого-геофизических исследований, а также, и это тоже крайне важно для Пекина, найти новые источники полезных ископаемых. Задача крайне амбициозная, китайцы уже называют происходящее в пустыне Таримской котловины "исторической миссией", ведь в процессе бурения они надеются дать ответ на вопрос, что же было в начале мира? Расчётная глубина шахты - 11000 метров, что совсем немного не дотягивает до рекорда нашей Кольской сверхглубокой.

11 тысяч метров, 10 континентальных слоёв, самому древнему из которых 145 миллионов лет. Мегапроект в шутку уже прозвали "Великой китайской дырой". Масштабы которой действительно впечатляют.

— Это очень глубоко - 11 километров. И очень горячо. Там внизу температура может достигать 200 градусов.

А давление почти в полторы тысячи раз превышает показатели на поверхности. Вес буровой установки более 2 тысяч тонн. Пожалуй, самую наглядную оценку сложности предстоящих работ дают эксперты Китайской инженерной академии: "Это как если бы грузовик ехал по двум стальным тросам".

"Скважина глубиной более 10 тысяч метров станет настоящим прорывом для науки. Мы получим доступ к породам, которые располагаются очень глубоко под Землей. И сможем проследить за эволюцией Таримского бассейна, если не всего материкового Китая", - говорит Хао Фанг, академик Китайской академии наук.

Причём слой за слоем, анализируя состав пород. Разгадав механизмы процессов, которые происходили на Земле в прошлом, можно лучше понять настоящее. И с большой долей вероятности предположить, что же ждёт нашу планету в будущем. Подход не то, что бы нов. Еще в 17 веке, пока одни ученые с упоением наблюдали за далёкими планетами, другие настоятельно советовали бурить. Мол именно там, под Землей, ответы если и не на все, то на многие вопросы. Технологии, правда, позволили сделать это лишь в 20 веке. Лидером стал Советский Союз, где была разработана специальная исследовательская программа.

— Мастера-буровики соорудили установку для бурения сверхглубокой скважины. Она уже достигла небывалой глубины - больше 12 километров.

Если быть точнее, 12262 метра. Это – параметры легендарной Кольской сверхглубокой скважины, которая превосходит заданные параметры китайской скважины более чем на километр. Масштабный советский проект начали в 70-х годах прошлого века. Открытий было масса. Например, Земля по структуре совсем не похожа на слоеный пирог. Породы в ней залегают неравномерно. Более того, сама жизнь зародилась на полтора миллиарда лет раньше, чем предполагалось. И это всё данные расшифровки с одной единственной скважины, работы на которой остановили в 1994 году из-за отсутствия финансирования. Впрочем, умы впечатлительной аудитории Кольская сверхглубокая будоражит до сих пор.

— Знаете ли вы, что самая глубокая скважина в мире составляет почти 13 километров и называется Кольской сверхглубокой. Это действительно ворота в ад. И вы действительно пойдёте туда, только если захотите навестить кого-то очень страшного.

Всё это отголоски 90-х. Чем только тогда не пугали зрителей с тонкой душевной организацией западные телеканалы: "Добурились до чертей!", "Русские в Сибири открыли ворота в ад!" Аудиозапись прилагается.

Никого не смутило, что это – нарезка из старых фильмов ужасов. А сама скважина вообще-то не в Сибири, а в Мурманской области. Но кто будет разбираться в таких тонкостях. В наши дни на смену звукам из ада пришли зомби-бактерии, которые пока мирно существуют глубоко в недрах Земли. Китайским специалистам задают конкретный вопрос: "Простите, а сейчас точно подходящее время, чтобы их тревожить?"

— Бактерии-зомби, любители погорячее и устойчивые к огромному давлению организмы — все это входит в подземную часть биосферы Земли, масса которой превышает массу всех людей на Земле в сотни раз, выяснили ученые. Ведь именно там, в недрах нашей планеты, проживают 70% бактерий.

Как они себя поведут, устойчивы ли к антибиотикам, а, главное, насколько опасны для человека – большой вопрос. К китайскому проекту, впрочем, у Запада есть и более прозаичные претензии. От разрастания пустыни, которое якобы спровоцируют буровые работы, до правового положения уйгуров, в регионе проживания которых – автономии Синьцзян - и появится новая китайская сверхглубокая. Так что информационную яму Пекину роют не случайно.

"Внимание такое, потому что это - мегапроект, беспрецедентного масштаба, и с одной стороны, наверное, Запад смотрит на Китай, как на соперника. Так и есть на самом деле. США, например, даже в своих стратегических документах чётко это пишут - что одна из целей технологического развития не допустить, чтобы Китай обошел их по ряду направлений", - рассуждает Михаил Гершман, директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В частности в сфере разработке недр. Второй раз пробурить сверхглубокую, оказывается, куда сложнее, чем в очередной раз полететь в космос.

— С момента закрытия Кольской сверхглубокой началась настоящая гонка сверхдержав. Кто из них сможет достичь больше глубины и достать до самой мантии. Японцы пытались. Американцы пытались и вот теперь, похоже, китайцы дадут им фору.

"Похоже, Китай намерен добиться лидерства не только в освоении космоса, где уже функционирует созданная без участия других стран китайская орбитальная станция, но и в изучении глубин Земли", пишет Guardian.

И китайцы не были бы китайцами, если бы не нашли этим знаниям конкретное применение. Помимо амбициозных научных задач, новая скважина позволит отработать технологии добычи полезных ископаемых на больших глубинах, в регионе, где сосредоточено более трети всех нефтяных запасов страны. Высокотехнологичный подход.

"По числу публикаций в международных научных изданиях и по числу патентов на изобретения Китай сейчас занимает первое место в мире. И удалось ему это сделать за очень короткий срок, буквально за какие-то 10-15 лет", - говорит Михаил Гершман.

Вот и крупнейшая нефтедобывающая компания Китая уверяет: новая технология позволяет увеличить точность бурения с 60 до 90%. Сроки разработки, напротив, сократятся почти в 2 раза, что даст огромное конкурентное преимущество. Ведь запасов мелкого заложения в мире с каждым годом становится всё меньше.

"Мы ищем нефть и газ. Результат этих работ будет иметь колоссальное значение для укрепления нашей энергетической безопасности", - говорит Фэн Шаобо, ученый.

В общем, как ни посмотри, проект важный и нужный, для Китая и для мирового сообщества в целом. Ну, а что скрыто там, в непознанных недрах нашей планеты: отложения, которые прольют свет на тектонические процессы, зомби–бактерии или просто драгоценная нефть - станет известно через 457 дней, за которые специалисты из Поднебесной планируют достичь нужной глубины.

Матвей Шестаков, "В центре событий".

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