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Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде

16:55
  • пятница
  • 09 июня 2023

Взрыва не было

Беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание в Белгороде. Детонации не произошло, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Сам беспилотник загорелся, однако возникшее возгорание оперативно ликвидировали, написал глава Белгородской области в Telegram. Результатом падения дрона стали незначительные разрушения крыши и котельной, осколками повреждены два автомобиля.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил с места происшествия, что сообщение о падении БПЛА на крышу офисного здания поступило в 14:56 по московскому времени. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет, на месте работают экстренные службы.

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Беспилотник на офисном здании в Белгороде
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