Собянин: Начался приём заявок на конкурс "Московская реставрация"

Конкурс пройдет в 13-й раз

Начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В конкурсе могут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Главное условие - реставрация объектов должна быть закончена в 2022-2023 годах. Подать заявку можно до конца сентября на сайте департамента культуры столицы.

"Номинаций будет несколько. Москвичи смогут проголосовать за лучший, по их мнению, объект реставрации в проекте "Активный гражданин". Церемония награждения победителей состоится в конце года", - добавил Собянин.

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