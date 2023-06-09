Путин призвал страны-партнеры подключаться к единой цифровой экосистеме

Россия – мировой лидер в этом направлении работы

Обеспечение цифровой независимости – императив для России и государств-партнеров. Москвая открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий, заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы. Она должна объединить национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств.

Путин поблагодарил российское правительство, отметив, что за последние годы в стране много сделано в этом направлении. По словам президента, Россия, безусловно, является мировым лидером по этому направлению работы. Путин подчеркнул, что Москва готова делиться своими наработками и опытом с каждым из государств - партнеров по СНГ и ЕврАзЭС, передает РИА Новости.

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