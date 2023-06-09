Путин: Украинское контрнаступление началось

Но украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей

Украинская армия перешла в наступление, однако не достигла ни одной из поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Об этом говорит использование стратегических резервов", - подчеркнул Путин.

По словам президента, потери ВСУ за эти дни превысили "классические показатели". Тем не менее, отметил Путин, наступательный потенциал украинской армии еще сохраняется.

Также глава государства отметил, что России пока не хватает современных вооружений. Однако ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены.

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