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Турчак: Москва - бесспорный лидер социально-экономического развития страны

17:54
  • пятница
  • 09 июня 2023

Это произошло под руководством Сергея Собянина

Москва - бесспорный лидер социально-экономического развития страны. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

"Под руководством Сергея Собянина Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы", - сказал Турчак.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" выдвинула Сергея Собянина своим кандидатом на пост мэра Москвы. Голосование пройдет в столице с 8 по 10 сентября 2023 года.

 

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