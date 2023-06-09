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Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении

18:14
  • пятница
  • 09 июня 2023

Они превышают классические показатели

Потери в Вооруженных силах Украины в последние дни значительны, они превышают классические показатели, заявил президент России. Владимир Путин не стал называть точных цифр, но подчеркнул, что они впечатляют.

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Глава государства отметил, что контрнаступление, о котором так много говорилось в Киеве, началось. Путин напомнил, что при наступательных операциях потери обычно составляют три к одному – это классика. Однако то, что происходит сейчас в зоне СВО, значительно превышает классические показатели.

Российский лидер заметил, что украинское руководство бросило в бой стратегические резервы. И при этом ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач, приводит слова Путина "Интерфакс".

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