Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении

Они превышают классические показатели

Потери в Вооруженных силах Украины в последние дни значительны, они превышают классические показатели, заявил президент России. Владимир Путин не стал называть точных цифр, но подчеркнул, что они впечатляют.

Глава государства отметил, что контрнаступление, о котором так много говорилось в Киеве, началось. Путин напомнил, что при наступательных операциях потери обычно составляют три к одному – это классика. Однако то, что происходит сейчас в зоне СВО, значительно превышает классические показатели.

Российский лидер заметил, что украинское руководство бросило в бой стратегические резервы. И при этом ни на одном из участков боевых действий ВСУ не достигли поставленных перед ними задач, приводит слова Путина "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"