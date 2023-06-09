Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями

Столичное правительство сохранит социальную направленность своей политики

Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия".

По его словам, очень важно уделять внимание социальной поддержке москвичей, делать ее более адресной, более ощутимой.

"То, чем мы занимались все эти годы. Порой слышишь о том, что мы мало уделяем этому внимания. На самом деле мы удвоили расходы бюджета на эту сферу, сделали более точной, адресной, понятной, технологичной, доступной", - сказал Собянин.

Несмотря на экономические ограничения, город должен сохранить и приумножить эту систему, подчеркнул мэр. Кроме того, столичные власти сохранят социальную направленность своей политики. По словам Собянина, пришла пора "серьезно заняться обновлением материальной базы".

"Несмотря на то, что мы за этот период построили больше 500 образовательных зданий, детских садов, школ. Тем не менее, у нас около тысячи зданий требуют серьезной кардинальной реновации, обновления. И эта проблема уже назрела, и мы в ближайшие годы развернем масштабную программу модернизации московских школ", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"