Петр Толстой: Москва включилась в большую работу по восстановлению приграничных регионов

Москва стала образцом для всех регионов

Москва включилась в большую работу по восстановлению приграничных регионов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, Москва стала образцом для всех регионов в это сложное время. С первых дней специальной военной операции московская "Единая Россия" работала на помощь фронту, тем, кто остался без крова, мобилизованным и родным тех, кто был ранен или погиб, сказал Толстой.

"Москва включилась в большую работу по восстановлению приграничных регионов. Это колоссальный объем работы, которую нам удалось реализовать благодаря поддержке Сергея Собянина, мэра Москвы", - сказал Толстой.

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