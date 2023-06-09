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Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

18:44
  • пятница
  • 09 июня 2023

Решение о выдвижении было непростым

Сергей Собянин рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра столицы. На своем персональном сайте он объявил о решении баллотироваться на пост главы городской администрации.

"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
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Собянин признал, что решение о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Москвы было непростым и очень ответственным. Ведь в этот сложный период российской истории нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями.

Властям столицы приходится поддерживать и развивать экономику города в условиях санкционной войны. При этом необходимо сохранить социальную защищенность москвичей, а также обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину,  написал Собянин.

Мосгоризбирком ранее объявил, что голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября. Собянин обратился к москвичам, признавшись, что рассчитывает на их поддержку на выборах. Также он поблагодарил за выдвижение на пост мэра своих товарищей по партии "Единая Россия".

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