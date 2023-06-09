В Самарской области выросло число погибших от отравления суррогатным сидром

Еще трое пациентов в тяжелом состоянии

Число погибших в результате отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до 10. Четырнадцать человек находятся на лечении, сообщили в региональном минздраве.

Уточняется, что 11 пациентов – в состоянии средней тяжести, еще трое – в тяжелом. Трое пациентов выписаны из больницы, десять человек скончались, приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что самарский районный суд арестовал Артема Айрапетяна. Он нелегально поставлял спирт самарскому предпринимателю для изготовления суррогатного сидра. Айрапетяна отправили под стражу до 4 августа.

Следствие установило, что Айрапетян купил метиловый спирт, который в мае 2023 года похитили со склада МВД Самарской области. Впоследствии он перепродал спирт предпринимателю Анару Гусейнову, который использовал его для изготовления сидра. Эти напитком, по последним данным, отравился уже 101 человек, включая пятерых несовершеннолетних и одну беременную женщину.

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