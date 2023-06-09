Второй тур Бизнес-лиги по тэг-регби пройдет в Ярославле 10 июня

Ярославль примет турнир впервые

Регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби России проведут в Ярославле традиционный турнир по тэг-регби среди корпоративных команд. Участие во втором туре примут 24 коллектива. Соревнования состоятся 10 июня на стадионе "Шинник". Ярославль примет турнир впервые.

Первый тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби сезона 2023/2024 прошел 18 марта в Москве. Победу в первом туре разыграли 24 команды различных организаций. В числе традиционных участников соревнований, которые уже принимали участие в 2021 и 2022 годах, представители бизнеса, IT-компаний и общественных организаций, а также команды городской и федеральной власти: Управление федеральной антимонопольной службы, Департамент городского имущества, Департамент СМИ и рекламы, Департамент культурного наследия, Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, а также X5 Group, "Ситиспорт", КРОК, "Восток-Медиа", "СберМаркетинг", "#Хэштеги", "OZON", "Hoff", "GAUSS", "Команда омбудсмена", Российские Студенческие Отряды.

Участников и гостей второго тура ждёт увлекательный турнир и много спортивных активностей от Регби-клуба ЦСКА и партнеров. Бизнес-лига по тэг-регби – это прекрасная возможность не только поиграть в регби, но и посетить спортивный праздник всей семьей, пройти полосу препятствий, проверить свою меткость в бросках регбийного мяча в специальные ворота, поучаствовать в конкурсах и поближе познакомиться с игрой с овальным мячом.

Отмечается, что обязательным условием для участия в турнире является состав команды в количестве шести игроков на поле, причем двоими из них должны быть девушки.

Соревнования проводятся с 2021 года для развития тэг-регби в корпоративной среде и вовлечения новой аудитории в спорт. Туры Бизнес-лиги по тэг-регби уже неоднократно прошли в Москве, а также в Туле и Нижнем Новгороде.

Второй тур Бизнес-лиги "Матч ТВ" по тэг-регби пройдет 10 июня на стадионе "Шинник" по адресу: город Ярославль, площадь Труда, 3. Открытие турнира состоится в 11:00.

Аккредитация для СМИ: Рустам Хабиров, 8-937-475-15-77, press@cska-rugby.ru.

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