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Двенадцать детей отравились в школьных лагерях под Свердловском

20:00
  • пятница
  • 09 июня 2023

Питание детей организовала школьная столовая

Массовым отравлением школьников в Верхней Пышме Свердловской области занялась региональная прокуратура. В трех городских лагерях пострадали двенадцать детей. По данным надзорного ведомства, питание в лагерях было организовано на базе столовой школы №33.

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В сообщении прокуратуры уточняется, что ребята посещали городские лагеря детской школы искусств, школы №33 и спортивной школы "Велогор". 12 из них обратились в городскую больницу с жалобами на рвоту и температуру.

Организатором питания детей в лагерях, по данным прокуратуры, является бюджетное учреждение "Комбинат детского питания". Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке, передает РИА Новости.

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