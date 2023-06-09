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Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсоне

20:38
  • пятница
  • 09 июня 2023

Ответственным назначен премьер Мишустин

Главе кабмина Михаилу Мишустину поручено образовать правительственную комиссию. Как сказано в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, комиссия займется ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС.

Путин созвонился с руководством Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
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Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В Москве удар по дамбе назвали терактом.

По последним данным, количество подтопленных домов в Херсонской области превысило 22 тысячи. В экстренных службах уточнили, что уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра. Из зоны затопления эвакуированы пять тысяч человек, более тысячи находятся в пунктах временного размещения.

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