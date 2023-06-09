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ВСУ отправили три дрона с бомбами в направлении ЗАЭС

21:01
  • пятница
  • 09 июня 2023

Беспилотники перехвачены специалистами РЭБ

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы посадили три украинских дрона, которые направлялись к Запорожской АЭС. Беспилотники, как выяснилось, были снаряжены боеприпасами ПГ-7Л, сообщили в силовых структурах Запорожской области.

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По данным силовиков, три БПЛА, направлявшиеся к АЭС, засекли утром 9 июня. После того, как дроны были посажены специалистами РЭБ, их обследовали взрывотехники. Было решено уничтожить опасный груз на месте, разрушений и пострадавших нет, передает ТАСС.

Как отметил представитель силового ведомства, киевский режим вновь действует вопреки здравому смыслу. Он игнорирует работу российских дипломатов и международных организаций, нацеленную на запрет ударов по Запорожской АЭС. Киеву нужна ядерная катастрофа, в которой он будет обвинять Россию.

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