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Трампу предъявили 38 обвинений

21:45
  • пятница
  • 09 июня 2023

Каждое из них может обернуться 20-летним заключением

Обвинения по 38 пунктам предъявлены бывшему президенту США Дональду Трампу. Список, утвержденный "большим жюри" присяжных, включает умышленное хранение информации, имеющей отношений к национальной обороне, заговор с целью препятствования правосудию, а также сокрытие документации или записей и ложные заявления и показания. Политик должен явиться в суд Майами 13 июня.

По каждой из предъявленных экс-главе Белого дома статей Трамп может получить до 20 лет заключения. Сам политик вины за собой не признает. Кроме того, он напоминает, что дома у действующего главы государства Джо Байдена обнаружились 1850 коробок секретных материалов – которые, скорее всего, хранились там и в бытность его частным лицом, передает РИА Новости.

Дональду Трампу уже предъявляли обвинения в мае - экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации. Речь идет о выплатах за сокрытие компрометирующей его информации – в частности, якобы имевшую место связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс.

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Дональд Трамп
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