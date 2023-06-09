Изможденный Зеленский напугал немецкого журналиста

По мнению корреспондента, украинский лидер на пределе

Владимир Зеленский – на пределе. Плохое физическое и эмоциональное состояние украинского лидера напугало заместителя главного редактора Bild Пауля Ронцхаймера.

По словам Ронцхаймера, который брал у Зеленского интервью, он никогда раньше не видел украинского лидера таким. Журналист отметил, что политик выглядит намного хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью, передает РИА Новости.

Как рассказал Ронцхаймер, Зеленский во время интервью выглядел то совершенно изможденным, то "просыпающимся", а иногда и смешным. А в ответ на просьбу журналиста доказать причастность России к подрыву ГЭС политик резко изменился в лице и повысил голос. Зеленский заявил, что предоставить такие свидетельства невозможно.

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