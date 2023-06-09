ВСУ прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей в Херсонской области

В зоне ЧС начинают работать комиссии по оценке ущерба

Вооруженные силы Украины ведут прицельный минометный огонь по лодкам спасателей, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Чудом обошлось без жертв, написал в Telegram председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По данным Алексеенко, с завтрашнего дня в зоне ЧС – в районах, где сошла вода, в частности, в Новой Каховке - начнут работать комиссии по оценке ущерба. В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться, там спасательная операция продолжается.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате ударов разрушилась дамба, началось затопление территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны.

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