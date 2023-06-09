В Анкаре опровергли сообщения о подготовке Эрдогана к операции

Информацию назвали необоснованной

Информация об ухудшении здоровья президента Турции не соответствует действительности. Реджеп Тайип Эрдоган в добром здравии, утверждают в администрации турецкого лидера.

Комментарий касался размещенного в Twitter сообщения журналиста Джана Атаклы. По его данным, врачи якобы готовятся в ближайшее время провести Эрдогану некую операцию. Диагноз при этом не уточнялся.

В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции призвали не обращать внимания на необоснованные утверждения, "нацеленные на манипуляцию общественным мнением", передает РИА Новости.

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