ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения в Херсонской области

Погибла женщина

ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения жителей в Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил у себя в Telegram-канале о погибшей женщине в результате ударов по Арабатской стрелке.

По его словам, предположительно, для ударов использовались британские ракеты Storm Shadow. Украинские войска обстреливают ими населённый пункт Железный порт, там разрушен отель "Позитив".

На Арабатскую стрелку эвакуированы местные жители, лишившиеся жилья в результате наводнения после уничтожения ВСУ плотины Каховской ГЭС. Несколько тысяч человек были спасены силами МЧС России на этой неделе.

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