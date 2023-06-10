В небе над Крымом сбиты две баллистические ракеты

Пострадавших нет

В Крыму средствами ПВО сбито две украинские баллистические ракеты "Гром-2". Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксёнов. "В результате атаки жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

ВСУ регулярно пытаются атаковать беспилотниками Крым и Севастополь. Последняя такая атака была 6 июня, тогда украинский дрон посадили на востоке полуострова с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

4 июня силами ПВО над Крымом были сбиты пять беспилотников, ещё четыре дрона удалось нейтрализовать и посадить.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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