Минобороны показало работу ЗРК "Стрела-10" в зоне спецоперации

Все цели поражены

Сверхнадёжный щит от ударов противника с воздуха обеспечивают российским подразделениям зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" Ивановского соединения ВДВ. Недавно они поразили украинский беспилотник "Лелека-100" на дальности около трёх километров.

Расчёты "Стрелы" круглосуточно сканируют небо, и как только в зоне ответственности появляется объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", его уничтожают. После выстрела боевая машина за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар вражеской артиллерии, сообщает "ТВ Центр".

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