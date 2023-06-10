Сорвал атаку противника: названы имена героев СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Ренат Бекбатыров ночью в лесополосе обнаружил замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Под прикрытием группы огневой поддержки он со своим отделением занял выгодную позицию и штурмом взял оборудованный объект радикалов. За проявленный героизм Ренат награждён орденом Мужества.

Старший лейтенант Дмитрий Холодков сумел во время боя, который вели наши передовые отряды с неприятелем, подвезти на линию соприкосновения боеприпасы. Противнику так и не удалось отбить утраченные позиции. Атака националистов была сорвана.

Гвардии сержант Сергей Рыбкин, командир отделения понтонно-мостовой бригады, рискуя жизнью, доставил к месту сооружения переправы необходимые конструкции. Несмотря на то, что радикалы били по нашим бойцам из РСЗО и танков, временный мост был построен, и российские войска перешли в наступление, сообщает "ТВ Центр".

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