Жителей Парижа призвали не покидать дома из-за сильного пожара

Горит складской комплекс

Крупный пожар полыхает под Парижем. В северо-восточном пригороде горит складской комплекс. Огнём охвачены восемь тысяч квадратных метров. Борьбу со стихией ведут около двухсот сотрудников пожарной службы.

Над местом происшествия на сотни метров поднимается столб чёрного дыма, который может оказаться токсичным - в здании хранятся электросамокаты и аккумуляторы. Жителей призывают не открывать окна и при возможности не выходить на улицу. Причины возгорания выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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