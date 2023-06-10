ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

12:01
  • суббота
  • 10 июня 2023

Прекращены полёты самолётов

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Он находится на крупнейшем острове страны Лусоне. Над горой поднимается столб серого дыма, на одном из склонов участились камнепады.

Провинция Албай объявлена зоной стихийного бедствия. Власти эвакуируют десять тысяч местных жителей. По прогнозам сейсмологов, в ближайшее время извержение может усилиться.

Вулканические выбросы представляют опасность для ближайших населённых пунктов в радиусе шести километров, а также для самолётов. Полёты в районе временно запрещены, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вулкан
Вулкан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.