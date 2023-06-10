На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Прекращены полёты самолётов

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Он находится на крупнейшем острове страны Лусоне. Над горой поднимается столб серого дыма, на одном из склонов участились камнепады.

Провинция Албай объявлена зоной стихийного бедствия. Власти эвакуируют десять тысяч местных жителей. По прогнозам сейсмологов, в ближайшее время извержение может усилиться.

Вулканические выбросы представляют опасность для ближайших населённых пунктов в радиусе шести километров, а также для самолётов. Полёты в районе временно запрещены, сообщает "ТВ Центр".

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