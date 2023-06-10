Собянин рассказал о новых социальных и транспортных объектах в районах на севере Москвы

Город активно развивается

Сергей Собянин на своём сайте рассказал о развитии районов Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино. В них проживает около 370 тысяч человек.

Мэр отметил, что в Дмитровском районе был опробован новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи в Москве. В январе 2023 года в больнице имени Вересаева начал принимать пациентов первый из шести флагманских центров.

Также Собянин рассказал об открытии новых спортивных объектов на севере столицы. В частности, для Московской академии велосипедного спорта на Ангарской улице был построен BMX-велодром, который доступен для спортсменов разного уровня подготовки.

Серьёзно модернизированы объекты сферы социального обслуживания. Например, сделан капитальный ремонт территориального центра социального обслуживания "Бескудниково", скоро откроется новое здание центра социального обслуживания в Восточном Дегунино.

Развивается программа реновации, в неё вошли 137 старых домов в районах Бескудниковский, Дмитровский и Западное Дегунино: ведётся или уже завершено расселение 42 пятиэтажек.

Помимо этого, на севере Москвы успешно реализуются крупные проекты в сфере благоустройства. Так, в Дмитровском районе приведён в порядок парк "Вагоноремонт", в Бескудниковском районе благоустроен главный бульвар и парк имени Святослава Фёдорова.

Не менее крупные изменения произошли в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Введён в строй основной участок Московского скоростного диаметра. Городской транспорт пополнился девятью новыми маршрутами, а для велосипедистов построено более 40 велопарковок и открыто 11 станций велопроката.

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