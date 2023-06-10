Пять человек погибли во время взрыва на военном заводе в Турции

Несколько рабочих пострадали

Пять рабочих погибли в результате взрыва на ракетной фабрике недалеко от Анкары. На военном заводе начался пожар.

По свидетельствам очевидцев, ему предшествовал взрыв в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня, сообщает ТАСС.

В результате ЧП травмы и ранения получили несколько рабочих. Машины скорой помощи увезли их в больницы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжёлое.

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