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К уничтожению "Северных потоков" может быть причастна Польша

12:36
  • суббота
  • 10 июня 2023

Об этом пишет The Wall Sreet Journal

Новые детали в расследовании подрыва "Северные потоков". В Германии изучают данные, которые могут свидетельствовать о причастности к терактам Польши.
Раскрыты планы Киева по подрыву "Северных потоков"

Как пишет издание The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники, яхта "Андромеда", на которой предположительно доставили взрывчатку, заходила в территориальные воды Польши, а также была арендована через туристическое агентство в Варшаве. Оно может быть частью сети украинских подставных компаний, связанных с разведкой.

Кроме того, следователи получили доступ к самому судну. Там обнаружены следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев. Сейчас устанавливают, принадлежат ли они украинскому военнослужащему, который фигурирует в деле.

Как пишет издание, в Генпрокуратуре ФРГ комментировать информацию о причастности Варшавы отказались. В свою очередь, представитель нацбезопасности Польши не исключил, что в терактах может быть замешана какая-либо частная компания, сообщает "ТВ Центр".

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