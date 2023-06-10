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В России растёт площадь природных пожаров

12:24
  • суббота
  • 10 июня 2023

Огонь охватил 25 тысяч гектаров

В российских регионах за последние сутки увеличилась площадь природных пожаров. Огнём охвачено более 25-и тысяч гектаров.
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Самая сложная обстановка сложилась в Алтайском крае. Специалисты прокладывают минерализованные полосы. На помощь в тушении выходят и местные жители. Мониторинг ситуации ведут с воздуха.

В Томской области очаги возгорания находятся на труднодоступных и удалённых территориях. Поэтому специалисты вызывают осадки искусственно. Всего в ликвидации огня участвуют более тысячи человек, задействовано свыше ста единиц техники.

В Свердловской области к тушению привлекли парашютистов-десантников. По последним данным, все очаги в регионе локализованы. Непотушенными остаются два возгорания, сообщает "ТВ Центр".

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