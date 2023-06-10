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В Москве пройдёт суперфинал Кубка России по футболу

12:44
  • суббота
  • 10 июня 2023

Матч состоится в "Лужниках"

Мероприятия, посвящённые столетнему юбилею столичного спорта, а также суперфиналу Кубка России по футболу, проводят в Москве. Матч состоится уже завтра на стадионе "Лужники", сообщает "ТВ Центр".

По всему городу разместили арт-объекты с изображением главного трофея состязания. Кроме того, футбольные болельщики могут получить автографы известных игроков и сделать с ними фото. А для юных спортсменов прозвучат напутствие от звёзд спорта и пройдут небольшие мастер-классы.

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