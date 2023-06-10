В Колумбии нашли живыми детей с разбившегося в мае самолёта

Их искали 40 дней

В Колумбии спасли детей, которые 40 дней провели в джунглях после крушения самолёта. Самому младшему ещё нет и года. За поисковой операцией следила вся страна. Военным помогали волонтёры из индейских общин. В столице выживших встречал президент.

В ночной темноте четверых истощённых, похожих на маугли детей, поднимают на борт вертолёта. Тут же проверяют рефлексы и общее состояние. Их не видели с первого мая, когда легкомоторный самолёт потерпел крушение в сельве на юге Колумбии. Из-за дождей и непроходимых джунглей обломки самолёта нашли лишь спустя две недели.

Внутри – тело лётчика. Неподалёку – останки второго пилота и матери. Но детей нигде не было. Это вселило надежду. И вот ещё через три дня появилось сообщение о чудесном спасении. Новость опубликовал президент страны. Но увы, она не подтвердилось. А чудо оказалось ещё более впечатляющим. Дети, самому младшему из которых лишь около года, а старшему 13, провели в джунглях сорок дней, прежде чем их действительно нашли.

Военные с собаками-ищейками и волонтёры из числа местных племён шли по следам – бутылка, ножницы, остатки фруктов, простенький шалаш. Дома не находил себе места отец. Но он, как и вся страна, продолжал верить в лучшее, сообщает "ТВ Центр".

В Колумбии сегодня - настоящий праздник. На столичном аэродроме ВВС вертолёт со спасёнными встречает президент Густаво Петро Уррего. Для него этот июнь – особенно счастливый. Только накануне он заключил на Кубе долгожданное соглашение с колумбийскими повстанцами. И вот – новый успех.

Сейчас спасённые находятся в больнице. Дети сильно обезвожены и страдают от многочисленных укусов насекомых. Но главное – все они живы.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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