ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Колумбии нашли живыми детей с разбившегося в мае самолёта

13:10
  • суббота
  • 10 июня 2023

Их искали 40 дней

В Колумбии спасли детей, которые 40 дней провели в джунглях после крушения самолёта. Самому младшему ещё нет и года. За поисковой операцией следила вся страна. Военным помогали волонтёры из индейских общин. В столице выживших встречал президент.
В Непале разбился пассажирский самолёт

В ночной темноте четверых истощённых, похожих на маугли детей, поднимают на борт вертолёта. Тут же проверяют рефлексы и общее состояние.  Их не видели с первого мая, когда легкомоторный самолёт потерпел   крушение в сельве на юге Колумбии. Из-за дождей и непроходимых джунглей обломки самолёта нашли лишь спустя две недели.

Внутри – тело лётчика. Неподалёку – останки второго пилота и матери. Но детей нигде не было. Это вселило надежду. И вот ещё через три дня появилось сообщение о чудесном спасении. Новость опубликовал президент страны. Но увы, она не подтвердилось. А чудо оказалось ещё более впечатляющим. Дети, самому младшему из которых лишь около года, а старшему 13, провели в джунглях сорок дней, прежде чем их действительно нашли.

Военные с собаками-ищейками и волонтёры из числа местных племён шли по следам – бутылка, ножницы, остатки фруктов, простенький шалаш. Дома не находил себе места отец. Но он, как и вся страна, продолжал верить в лучшее, сообщает "ТВ Центр".

В Колумбии сегодня - настоящий праздник. На столичном аэродроме ВВС вертолёт со спасёнными встречает президент Густаво Петро Уррего. Для него этот июнь – особенно счастливый. Только накануне он заключил на Кубе долгожданное соглашение с колумбийскими повстанцами. И вот – новый успех.

Сейчас спасённые находятся в больнице. Дети сильно обезвожены и страдают от многочисленных укусов насекомых. Но главное – все они живы.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Найденные дети в Колумбии
Найденные дети в Колумбии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.