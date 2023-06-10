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Производитель Zewa и Libresse объявил об уходе из России

13:27
  • суббота
  • 10 июня 2023

Шведская компания Essity продала свои предприятия

Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России и объявил об уходе из страны. У шведской компании Essity было в России три фабрики, которые выпускали туалетную бумагу, подгузники, салфетки, средства женской гигиены, антисептические гели и мыло.

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Пресс-служба Essity сообщила, что сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством, она будет завершена до конца второго квартала.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса часть иностранных компаний разных сфер деятельности, крупнейшие мировые автопроизводители, голливудские студии и западные онлайн-платформы ушли с российского рынка.

Контракты на выпуск книг с российскими издательствами перестали заключать некоторые писатели. В их числе - Стивен Кинг и Джоан Роулинг.

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