1 июля в "Лужниках" отметят столетие Московского спорта

Подробности сообщил Сергей Собянин
1 июля в олимпийском комплексе "Лужники" пройдёт день, посвящённый столетию Московского спорта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр рассказал, что в этот знаменательный день территорию "Лужников" поделят на несколько тематических площадок по видам спорта. Для детей подготовят занятия по гимнастике и оборудуют площадку с радиоуправляемыми машинками.
Достижения московских атлетов покажут на масштабной инсталляции. Также гости "Лужников" встретятся 1 июля со звёздами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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