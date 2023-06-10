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1 июля в "Лужниках" отметят столетие Московского спорта

14:05
  • суббота
  • 10 июня 2023

Подробности сообщил Сергей Собянин

1 июля в олимпийском комплексе "Лужники" пройдёт день, посвящённый столетию Московского спорта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в этот знаменательный день территорию "Лужников" поделят на несколько тематических площадок по видам спорта. Для детей подготовят занятия по гимнастике и оборудуют площадку с радиоуправляемыми машинками.

Достижения московских атлетов покажут на масштабной инсталляции. Также гости "Лужников" встретятся 1 июля со звёздами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт.

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