В Москве строят храм в честь князя Владимира

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-западе Москвы.

Там возводят храмовый комплекс в честь равноапостольного князя Владимира. Все фасадные работы завершены - стены украшены орнаментом и мозаичными панно.

В алтаре ведётся роспись стен и сводов. А в молельном зале укладывают мраморный пол. Выполнено и благоустройство прилегающей территории, сообщает "ТВ Центр".

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