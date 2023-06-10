В Москве проходит чемпионат детских и молодёжных инициатив "Путь к успеху"

Он поможет детям развить предпринимательские навыки

Юные предприниматели из разных регионов России, а также из других стран собрались сегодня в Москве. В столице проходит II евразийский чемпионат детских и молодёжных инициатив "Путь к успеху".

На конкурсе школьники представляют свои проекты, направленные на улучшение качества жизни. Все работы оценивает авторитетное жюри - это представители крупных компаний.

Главная цель мероприятия - помочь детям развить предпринимательское мышление, а также содействовать реализации идей начинающих бизнесменов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"