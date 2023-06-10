Будущие контрактники рассказали о своей решимости записаться на военную службу

Они хотят защищать Родину

Будущие контрактники рассказали журналистам о своей решимости служить в действующей армии. "Есть профессия такая - защищать Родину. Вот пошёл, решил, может чем-нибудь пригожусь", - сказал один из пришедших в московский пункт отбора на военную службу.

Примером для другого будущего военного стали его друзья и родственники. Он решил их поддержать.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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