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Московское предприятие "Пульсар" отмечает 70-летие

14:21
  • суббота
  • 10 июня 2023

Сергей Собянин поздравил работников предприятия

Известному московскому предприятию "Пульсар" исполнилось 70 лет. Его коллектив на своей странице "ВКонтакте" поздравил с юбилеем Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что когда-то это был первый в стране НИИ электронной промышленности. "Пульсар" выпустил транзисторы для радиосвязи с первым космическим спутником и разработал первые в СССР промышленные образцы микросхем.

Сейчас предприятие активно развивается и является одним из российских лидеров в сфере полупроводниковой электроники. Продукция "Пульсара" используется во многих сферах - от мореплавания до освоения космического пространства.

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