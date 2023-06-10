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Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом

18:02
  • суббота
  • 10 июня 2023

Он встретился с президентом Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. В украинской столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщает CBC.
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Во время визита Трюдо объявил о выделении более 370 миллионов долларов военной помощи Киеву. Также объявлено о том, что Канада примет участие в многосторонней программе подготовки украинских военных лётчиков.

В свою очередь, Владимир Зеленский во время переговоров с Трюдо заявил, что на Украине начались наступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся. "Скоро результаты все ощутят. Все сейчас настроены позитивно", - сказал глава Украины.

Ранее сообщалось, что Оттава уже передала Киеву танки Leopard 2, бронированную ремонтно-восстановительную машину и более пяти тысяч 155-миллиметровых снарядов.

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