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Кремль дал ответ Западу на обвинения в адрес России

16:29
  • суббота
  • 10 июня 2023

Заявление сделал Дмитрий Песков

Запад не собирается учитывать озабоченности России, поэтому нам всего нужно добиваться самим. Так отреагировали в Кремле на постоянно звучащие обвинения в адрес России.
Кремль отметил недобросовестность Запада в атомной энергетике

"Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать своё нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", - отметил в интервью телеканалу "Россия-1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва высказывала свои предложения и озабоченности не одно десятилетие.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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