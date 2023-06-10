Будущие контрактники рассказали о своей решимости служить в войсках

Они хотят защищать Родину

Будущие контрактники полны решимости защищать Родину с оружием в руках. Об этом молодые люди, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам.

Один из будущих бойцов рассказал о том, что следует примеру своих друзей и родственников. Он много занимался спортом, учился в военной школе, и теперь принял решение пойти в армию.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"