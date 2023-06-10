Минобороны рассказало о безуспешных атаках ВСУ на трёх направлениях

Наступление провалилось

В течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком направлении, в Запорожье, а также в районе Артёмовска. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Запорожье российские войска нанесли поражение двум колоннам украинской бронетехники. В результате уничтожены четыре танка Leopard и пять БМП Bradley.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"