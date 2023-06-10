Украина потеряла четыре танка Leopard за сутки

Отбиты атаки противника

Российские военные уничтожили за сутки девять танков ВСУ, из которых четыре Leopard. Также поражены 11 БМП, в том числе пять американских Bradley. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Под Артёмовском успешно отражены пять атак противника. Вклинения сил ВСУ в российскую оборону не допущено. Также силы ПВО России сбили в небе над ДНР украинский истребитель МиГ-29, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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