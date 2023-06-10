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Украина потеряла четыре танка Leopard за сутки

17:09
  • суббота
  • 10 июня 2023

Отбиты атаки противника

Российские военные уничтожили за сутки девять танков ВСУ, из которых четыре Leopard. Также поражены 11 БМП, в том числе пять американских Bradley. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях 21 танк

Под Артёмовском успешно отражены пять атак противника. Вклинения сил ВСУ в российскую оборону не допущено. Также силы ПВО России сбили в небе над ДНР украинский истребитель МиГ-29, перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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