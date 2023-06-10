Собянин рассказал о новых объектах образования, здравоохранения и спорта в Зеленограде

Город активно развивается

В Зеленограде с 2011 года построено 20 социальных объектов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал среди прочих детский сад на 250 мест в жилом комплексе "Жемчужина Зеленограда" и футбольное поле для спортшколы "Спутник".

В этом году в городе откроется ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, а в ближайшем будущем появятся школа на 550 учащихся. В учебном заведении смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"