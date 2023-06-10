ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новых объектах образования, здравоохранения и спорта в Зеленограде

18:27
  • суббота
  • 10 июня 2023

Город активно развивается

В Зеленограде с 2011 года построено 20 социальных объектов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал среди прочих детский сад на 250 мест в жилом комплексе "Жемчужина Зеленограда" и футбольное поле для спортшколы "Спутник".  

В этом году в городе откроется ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, а в ближайшем будущем появятся школа на 550 учащихся. В учебном заведении смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект соцобъекта в Зеленограде
Проект соцобъекта в Зеленограде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.