Собянин рассказал о новых объектах образования, здравоохранения и спорта в Зеленограде

Город активно развивается
В Зеленограде с 2011 года построено 20 социальных объектов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр назвал среди прочих детский сад на 250 мест в жилом комплексе "Жемчужина Зеленограда" и футбольное поле для спортшколы "Спутник".
В этом году в городе откроется ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, а в ближайшем будущем появятся школа на 550 учащихся. В учебном заведении смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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