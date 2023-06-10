Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане

Жертвами огня стали 14 человек

Владимир Путин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческим жертвами из-за масштабных лесных пожаров на востоке Казахстана.

"Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

По последним данным, во время лесных пожаров на востоке Казахстана погибли 14 человек. За минувшие сутки площадь возгорания в Абайской области увеличилась в два раза - до 60 тысяч гектаров.

Лесные пожары в Казахстане тушат восемь вертолётов, они сбросили на очаги возгорания около 300 тонн воды.

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