В Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Он превышает 11 миллиардов рублей

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Он отметил, что эта цифра может быть далеко не окончательной. Сейчас продолжается работа комиссии по оценке ущерба, специалисты обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Из-за критических повреждений плотины начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области оперативно провели эвакуацию населения с подтопленных территорий, спасены более шести тысяч человек. Сообщалось о восьми погибших.

Специалисты предполагают, что восстановить ГЭС не получится. По оценкам экологов, Днепр вернётся в своё русло в течение нескольких недель, но часть сельскохозяйственных земель останутся без орошения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"