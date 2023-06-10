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В Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

19:37
  • суббота
  • 10 июня 2023

Он превышает 11 миллиардов рублей

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

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Он отметил, что эта цифра может быть далеко не окончательной. Сейчас продолжается работа комиссии по оценке ущерба, специалисты обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Из-за критических повреждений плотины начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области оперативно провели эвакуацию населения с подтопленных территорий, спасены более шести тысяч человек. Сообщалось о восьми погибших. 

Специалисты предполагают, что восстановить ГЭС не получится. По оценкам экологов, Днепр вернётся в своё русло в течение нескольких недель, но часть сельскохозяйственных земель останутся без орошения.   

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