ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Калужской области упали два беспилотника

10:18
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Никто не пострадал

Два неизвестных беспилотника упали минувшей ночью в Калужской области. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

По информации властей, в результате падения дрона в Жуковском районе никто не пострадал. Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла.

Также ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения второго летательного аппарата. Там разрушений и пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные оперативные службы, выясняется принадлежность беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки БПЛА ВСУ
Обломки БПЛА ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.