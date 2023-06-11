В Калужской области упали два беспилотника

Никто не пострадал

Два неизвестных беспилотника упали минувшей ночью в Калужской области. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

По информации властей, в результате падения дрона в Жуковском районе никто не пострадал. Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла.

Также ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения второго летательного аппарата. Там разрушений и пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные оперативные службы, выясняется принадлежность беспилотников.

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