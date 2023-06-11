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Под Белгородом сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

10:06
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Люди не пострадали

Минувшей ночью в Белгородской области сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в Алексеевском округе. Губернатор написал, что вагоны были пустые, а люди не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, они разбираются в причинах произошедшего.

Известно, что из-за этого происшествия временно остановлено движение электричек и пригородных поездов.

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